PSV-trainer Cocu beloont toptalent en ziet basiskrachten terugkeren

Goed nieuws voor PSV-trainer Phillip Cocu. De oefenmeester van de regerend landskampioen zag sterkhouders Andres Guardado en Jetro Willems donderdagochtend weer aansluiten bij de groepstraining. Het tweetal trainde de afgelopen week apart, maar lijkt dus op tijd fit voor de hervatting van de Eredivisie.



Cocu heeft ook IJslander Albert Gudmundsson bij de training van de hoofdmacht gehaald. Het talent van Jong PSV maakt dit seizoen indruk in de Jupiler League, maar kreeg tot nu toe geen kans om zich te bewijzen voor Cocu. Daar is donderdagochtend dus eindelijk verandering in gekomen.





