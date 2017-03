"Jörgensen is beter dan Dolberg"

Oud-Feyenoorder David Connolly houdt de Eredivisie nog altijd goed in de gaten als analist bij het Engelse medium Sky Sports. Hij stelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij momenteel flink geniet van het spel van de Rotterdammers, die hij ook kampioen ziet worden.



Connolly vertelt: "Ik kan genieten van de eigen jeugd, zoals Rick Karsdorp en Tonny Vilhena. Die eerste doet me denken aan Emerton in ons elftal van toen. Ook een rechtsback die aanvallend is ingesteld. Emerton could run all day! En dat kan Karsdorp ook. Maar ik geniet ook van Jens Toornstra en Nicolai Jörgensen, die beter is dan Kasper Dolberg. In het begin was ik nieuwsgierig naar het grote talent Dolberg. Maar Jörgensen staat er niet alleen om te kaatsen, hij voetbalt mee en staat aan het eind van elke aanval."



Ook over Ajacied Matthijs de Ligt heeft de voormalig profvoetballer wel een mening. De jonge centrumverdediger moet flink wat minuten maken. "Kijk naar Matthijs de Ligt, laat die nu eerst eens 200 wedstrijden voor Ajax spelen. Daar heeft hij zes jaar voor. Dan is hij op z'n 23e misschien klaar voor groter werk."