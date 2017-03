'Chelsea doet Hazard waanzinnig voorstel'

Chelsea lijkt fluitend op weg te zijn naar de titel in de Premier League en daar heeft Eden Hazard een groot aandeel in. De Rode Duivel is na een minder seizoen onder Antonio Conte weer helemaal ontbolsterd. Daardoor wordt er alsmaar harder aan zijn mouw getrokken.



De voorbije weken namen de geruchten over interesse van Real Madrid weer alsmaar toe en op Stamford Bridge zijn ze dan ook bijzonder op hun hoede. Om het zekere voor het onzekere te nemen, zouden ze het contract van Hazard, dat nog tot 2020 loopt, zelfs met twee jaar willen verlengen.



En daar zou ook een waanzinnige loonsverhoging bij horen, weet de Daily Mail. Hazard verdient nu al zo'n 220.000 euro per week bij Chelsea, maar in de nieuwe overeenkomst zou dat bedrag oplopen tot een goeie 350.000 euro per week. Bij Chelsea willen ze dus ver gaan om hun goudhaantje in Londen te houden.