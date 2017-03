Aantal bijzonder vreemde vragen voor Schweinsteiger

Middenvelder Bastian Schweinsteiger kwam er totaal niet aan te pas bij Manchester United, maar nu maakt hij de overstap naar de Major League Soccer-ploeg Chicago Fire. Waar het niveau in Amerika best vordering maakt, loopt de voetbaljournalistiek in de Verenigde Staten klaarblijkelijk nog wel wat achter.



Op woensdag werd Schweinsteiger voorgesteld aan de pers in Chicago en diende de Duitser een aantal heel erg gekke vragen te beantwoorden. Zo vroeg een journalist of hij Chicago Fire naar het wereldkampioenschap kon brengen. De vragensteller in kwestie werd om verheldering gevraagd en formuleerde de vraag anders: "Verwacht je nu dat je hier bent, Bastian, dat deelname aan het WK een realistische verwachting is?" De perswoordvoerder besloot in te grijpen: "Laten we de vraag veranderen in deelname aan de MLS Cup. Of deelname aan de MLS Cup een realistische doelstelling is."



Vervolgens werd Schweinsteiger naar zijn interlandcarrière gevraagd. "Of ik nog steeds de ambitie heb voor Duitsland te spelen? Ik ben al met pensioen." Daarna kreeg de middenvelder nog een rare vraag: hoe hij zich zou voelen als Chicago Fire tegen Duitsland moest spelen. "Chicago Fire is een club en Duitsland is een landenteam. Dat is helaas niet mogelijk."