Messi verbaast met bizar statement over scheldpartij

Lionel Messi werd onlangs voor vier wedstrijden geschorst door de FIFA als gevolg van een scheldpartij van de superster in de WK-kwalificatiewedstrijd van Argentinië tegen Chili. In gesprek met de Argentijnse pers voert de aanvaller van FC Barcelona daar nu een opvallend excuus voor aan.



Waar de FIFA oordeelde: de scheldwoorden van Messi waren voor de assistent-scheidsrechter, zegt de speler zelf wat anders. "Wat ik zei was helemaal niet bedoeld voor de official, de scheldpartij was bedoeld voor de lucht ..." Jorge Miadosqui van de Argentijnse bond zorgt voor bijval: "We zijn verrast door de straf van de FIFA en een beetje boos omdat wij dat pas laat te horen kregen. Nu gaan we tegen de straf in beroep, want we hebben genoeg reden om te denken dat de schorsing van Lionel in ieder geval bijgesteld kan worden."



Voor Argentinië is het te hopen dat de FIFA nog wat doet aan de schorsing van Messi. Het gaat namelijk niet goed met het team van onder meer Sergio Agüero en Angel Di Maria. De Argentijnse nationale ploeg staat momenteel vijfde in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiepoule, achter Chili, Uruguay, Colombia en koploper Brazilië.