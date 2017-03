'Ronaldo wil dat Real opvallende speler koopt'

In de regel staat Cristiano Ronaldo natuurlijk op het veld bij Real Madrid, maar zo nu en dan neemt hij ook plaats op de stoel van technisch directeur. Volgens het Spaanse medium Diario Gol heeft de Portugees zijn club gevraagd om een opvallende speler vast te leggen: Marcus Rashford van Manchester United.



De jonge Engelsman kwam in het afgelopen seizoen nog vaak, met succes, in actie op Old Trafford. Onder Louis van Gaal was hij op een gegeven moment zelfs eerste spits, maar dat is in het hier en nu, door de aanwezigheid van Zlatan Ibrahimovic, natuurlijk wel anders. Ronaldo zou echter onder de indruk zijn van het kunnen van de jonge aanvaller en vindt naar verluidt dat hij naar het Estadio Santiago Bernabéu moet komen.



Helemaal uitgesloten is dit natuurlijk zeker niet. Mourinho gebruikt Rashford voornamelijk als linksvoor en United wordt in verband gebracht met een hoop nieuwe spelers. Zo staat Ivan Perisic van Internazionale volgens de laatste berichten in de belangstelling van de Red Devils en wordt ook Antoine Griezmann al tijden genoemd in Manchester.