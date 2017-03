'Lens heeft behoorlijk bizar prijskaartje'

Vleugelspits Jeremain Lens wist dinsdag niet echt potten te breken in de interland tussen Nederland en Italië, maar bij zijn club Fenerbahçe doet hij het in het algemeen behoorlijk goed. De Turkse top is geïnteresseerd in de diensten van de Nederlander, maar die moet een behoorlijk transferbedrag opleveren.



Lens is nog altijd eigendom van Premier League-club Sunderland en dat heeft een vrij bizar prijskaartje aan zijn nek gehangen. De buitenspeler, in het verleden eigendom van onder meer PSV en AZ, dient namelijk minstens vijftien miljoen euro te kosten. En dat is toch een flink bedrag voor een voetballer die het in de Premier League niet echt wist te bolwerken, met drie doelpunten in twintig officiële duels.



Fenerbahçe wil Lens wel definitief overnemen en ook Besiktas hengelt naar zijn diensten, maar vijftien miljoen euro is deze clubs toch wat te gortig. Het zou dus ook zomaar eens zo kunnen zijn dat de vleugelspits zich binnenkort weer bij Sunderland moet melden, aangezien hij een contract tot medio 2019 heeft bij de Black Cats.