'Robben heeft mij écht niet tot de orde geroepen'

Eerder deze week hadden we natuurlijk van doen met het gedoe rond bondscoach Danny Blind bij Oranje, maar na diens ontslag is een nieuw relletje geboren. Wesley Sneijder mocht eigenlijk niet invallen tegen Italië, totdat Arjen Robben zich ermee ging bemoeien bij interim-trainer Fred Grim.



Die laatste reageert daar nu op in gesprek met De Telegraaf. "Ik kende de afspraken, maar ik beslis wanneer ik Sneijder zou brengen. Nee, ik was het niet vergeten. Op het moment dat ik wilde (83e minuut) heb ik Wesley laten invallen. Het is echt niet zo dat Robben mij tot de orde heeft geroepen. Davy Klaassen speelde goed en omdat we op jacht waren naar de 2-2 moest er ook omgeschakeld worden bij balverlies, omdat anders de 3-1 dreigde. Daarom wachtte ik zo lang met de invalbeurt voor Wesley."



Naar verluidt is Sneijder behoorlijk pissed off over de gang van zaken bij het Nederlands elftal. De kleine middenvelder wilde de pers na afloop van de wedstrijd in ieder geval niet te woord staan en bleef ook niet lang hangen in de kleedkamer.