Van Benthem: sommige meningen serieuzer nemen dan andere

Op woensdag kwam de beroepszaak van Tonny Vilhena voor bij de KNVB en legde scheidsrechter Danny Makkelie een interessante verklaring af. Hij stelde dat hij de middenvelder van Feyenoord een gele kaart had gegeven als hij het incident met Mathias Pogba van Sparta waargenomen had. De aanklager verzocht de commissie deze verklaring terzijde te schuiven.



De Telegraaf citeert huisjurist Joris van Benthem van de Rotterdammers: "Het is zeer opmerkelijk dat een zeer geoefende waarnemer, een internationale scheidsrechter zegt: ik vind het niet buitensporig, ik had geel gegeven. En dat de aanklager dan vindt dat de commissie daar niet naar moet luisteren. Er zijn vele meningen, maar sommige meningen moet je iets serieuzer nemen dan andere."



Eerder verruimde de aanklager de aanklacht al van een elleboogstoot naar een slaande beweging. "Daardoor hebben we het gevoel gekregen dat hij koste wat kost moet worden gestraft. Dit is een duel waarin Vilhena ongelukkigerwijs de tegenstander raakt. Het is hooguit onbesuisd en daarvoor zou Vilhena volgens de reglementen maximaal geel hebben moeten krijgen."