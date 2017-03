Karsdorp laat zich uit over blessure en Klassieker

Waar men bij Ajax hoopt dat spits Kasper Dolberg mee kan doen in de aankomende Klassieker, is verdediger Rick Karsdorp nog een twijfelgevalletje bij Feyenoord. De rechtsback kon niet meedoen in de wedstrijd van Oranje tegen Italië en heeft last van zijn lies. In gesprek met De Telegraaf laat hij zich daarover uit.



De vleugelverdediger begint: "Ik had een liesblessure, aan de linkerkant. Die voelde hetzelfde aan als vorig jaar, dus ik schrok er een beetje van. In goed overleg is besloten dat ik niet zou spelen. Jammer, het was een goede wedstrijd voor mij geweest. Dan zondag maar knallen."



Karsdorp gaat verder: "De wedstrijd van zondag missen, zou erg zijn. Ook voor Feyenoord. Ik ga me bij Feyenoord laten behandelen. Met de warming-up heb ik wat klachten, maar als ik eenmaal warm ben kan het gewoon, denk ik." De Klassieker was best een dingetje bij de diverse spelers van het Nederlands elftal. "We spelen FIFA17 tegen elkaar (op de spelcomputer, red.) en dan maken we soms potjes Feyenoord tegen Ajax. We hebben elkaar net allemaal een hand gegeven en met een glimlach gezegd: ik zie je zondag."