'Sneijder heeft het even helemaal gehad met Oranje'

In de interland tussen Oranje en Italië werd middenvelder Wesley Sneijder in de tweede helft ingebracht. Bijna kwam het daar niet meer van, maar na inmenging van Arjen Robben kreeg de Utrechter toch wat speeltijd. Desondanks is Sneijder verbolgen over Fred Grim, Frank Hoek en het Nederlands elftal.



Het Algemeen Dagblad schrijft: "Als de nieuw aan te stellen bondscoach van Oranje voor de interlands begin juni tegen Marokko, Ivoorkust en Luxemburg een beroep doen wil op de ervaring van Wesley Sneijder, doet hij er goed aan eerst even naar Istanboel te reizen voor een gesprek met de middenvelder.

Zeker als ook Fred Grim en Frans Hoek komende zomer nog gewoon tot de technische staf van Oranje behoren. Sneijder, die de extra interland achter zijn naam keihard nodig had om het record Edwin van der Sar (130 caps) te kunnen naderen, zag Grim zijn schouders ophalen toen het met Frans Hoek over een invalbeurt ging."



De krant gaat verder: "De keeperstrainer was er door Robben op attent was gemaakt dat Sneijder uiteraard nog wel even moest invallen, iets dat voor de interland ook zou zijn toegezegd door Hoek. De invalbeurt kwam er uiteindelijk toch, in de 82ste minuut, maar dat maakte Sneijder niet minder woest. Na het laatste fluitsignaal verdween hij woedend in de catacomben en binnen een mum van tijd stond de Utrechter gedoucht bij zijn familie en vrienden. Een bezoekje aan de vaderlandse media, waarvoor hij normaal gesproken nooit wegloopt, leek hem deze keer niet verstandig."