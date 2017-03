Eredivisie dreigt dit heerlijke elftal kwijt te raken

Het Eredivisie-seizoen gaat langzaamaan de beslissende fase in. Een spannende periode breekt aan, maar veel clubs zullen nu al bezig zijn met de invulling van de selectie voor volgend seizoen. SoccerNews.nl formeerde een elftal van Eredivisie-spelers die serieus mogen hopen op een miljoenentransfer.



Jeroen Zoet

Zoet is na zijn uitleenperiode aan RKC Waalwijk uitgegroeid tot de al jarenlange nummer één van PSV. De sluitpost heeft zich goed staande gehouden en lijkt nu zelfs een basisplek bij Oranje beet te hebben. Zijn optreden in Sofia was helaas niet denderend, maar het is goed mogelijk dat één of meerdere buitenlandse clubs in de zomer een poging wagen.







Rick Karsdorp

Karsdorp had voor de winterstop een dipje, maar over het hele seizoen bekeken is hij een duidelijke meerwaarde voor Feyenoord. De rechtsback blijft defensief prima overeind en is offensief een extra kracht voor de ploeg. Verschillende clubs uit het buitenland houden zijn ontwikkeling scherp in de gaten.







Héctor Moreno

Moreno kwam een aantal jaar geleden terug naar Nederland vanwege de ambitie om prijzen te winnen en te spelen in de Champions League. Dat is duidelijk gelukt, maar nu zou de Mexicaanse verdediger van PSV overwegen om een nieuwe stap te maken in zijn loopbaan.







Davinson Sánchez

Sánchez streek afgelopen zomer neer bij Ajax, dat een miljoenenbedrag voor hem neertelde en eigenlijk vanaf het begin al profiteerde. De Colombiaan is direct onderscheidend in de Eredivisie dankzij de fysieke kracht die hij meebrengt en daarom zou FC Barcelona hem nu al op de korrel hebben. Het zou een flinke aderlating betekenen.







Jetro Willems

Willems leek eigenlijk vorig jaar zomer al te vertrekken bij PSV. Zelf had de linksback zijn spulletjes nog net niet ingepakt, maar uiteindelijk bleef de gewenste stap naar een topcompetitie uit en koos hij zelfs voor verlenging in Eindhoven. Ondanks zijn teleurstellende seizoen hoopt Willems nu alsnog een mooie stap te maken.







Andrés Guardado

PSV heeft de afgelopen seizoenen veel plezier beleefd aan Guardado. De Mexicaanse middenvelder heeft veel bereikt in het Philips Stadion, maar zijn periode in Europa lijkt komende zomer te eindigen. Guardado heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar de Amerikaanse Major League Soccer.







Davy Klaassen

Klaassen lijkt de Nederlandse Eredivisie in rap tempo te ontgroeien. De middenvelder van Ajax draagt de aanvoerdersband, is een keiharde werker en heeft een fantastisch rendement voor een speler op zijn positie. Klaassen heeft zo'n beetje alles wel bereikt in eigen land en lijkt klaar voor het buitenland.







Davy Pröpper

We willen PSV geen schrikbeeld aanpraten, maar de kans op een zomerse leegloop is aannemelijk. Pröpper is het volgende voorbeeld dat we willen aanhalen. In de zomer en de winter kreeg het Russische Zenit Sint-Petersburg nog 'nee' te horen, wellicht is driemaal scheepsrecht.







Milot Rashica

Waar de topclubs vooral achterin en op het middenveld kwaliteit dreigen te verliezen, daar kijken de subtoppers angstvallig naar de voorhoede. Bekerfinalist Vitesse bijvoorbeeld. De Arnhemmers moeten mogelijk een paar spelers verkopen en Rashica is met zijn dreigende acties een logische naam in deze.







Sébastien Haller

Haller had volgens de berichtgeving al verschillende keren kunnen verkassen bij FC Utrecht, maar is nog steeds actief in de Domstad. Zelf wacht de Franse spits rustig af wat er gaat gebeuren op de transfermarkt. Echter, het zal toch een keer moeten gebeuren...







Sam Larsson

Het verhaal van Larsson is vergelijkbaar aan dat van Haller: al meerdere malen op de radar en toch nog niet verkocht. Ook in januari liet sc Heerenveen hem opnieuw niet gaan en gezien zijn huidige vorm is dat wellicht onverstandig geweest. Toch zal hij genoeg faam hebben opgebouwd om te mogen dromen van een stap hogerop.