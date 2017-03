Litmanen: "Het Nederlands voetbal is nog steeds internationale top"

Het Nederlands elftal staat op de nieuwe FIFA-ranglijst op een bedroevende 32e plaats, maar volgens oud-Ajacied Jari Litmanen behoort Oranje nog steeds tot de internationale top.



"Het Nederlands voetbal is nog steeds internationale top. De Nederlanders zeggen alleen dat het niet zo is. Nederland heeft de WK-finale in 2010 gehaald en brons in 2014. Nu is er wat tegenslag, maar zo gaat dat nu eenmaal in voetbal en het leven. We moeten niet vergeten dat het grote verschil tussen Nederland en al die andere toplanden een kwestie van geld is", vertelt de grootheid op de clubwebsite van Ajax.



"Zo slecht is de huidige ploeg niet. Er staan nog steeds spelers bij AS Roma, Liverpool, Bayern München en Lazio Roma in de basis, en daarnaast een aantal jongens bij Nederlandse topclubs. Die hebben wij in Finland niet", aldus Litmanen.