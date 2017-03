'PSV kijkt bij AZ voor nieuwe trainer beloftenelftal'

AZ Alkmaar hoopt dat Dennis Haar ook aankomend seizoen nog deel uitmaakt van de technische staf en heeft hem daarom een contractaanbieding gedaan. Er is echter een kans dat de assistent-trainer naar Eindhoven vertrekt om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij Jong PSV.



Volgens de Telegraaf zou hij namelijk in beeld zijn bij de ploeg uit de Jupiler League. De Eindhovenaren zijn op zoek naar een opvolger voor Pascal Jansen, die na dit seizoen doorschuift naar de positie van hoofd opleidingen.



Ook Jean-Paul de Jong, de huidige assistent van FC Utrecht-trainer Erik ten Hag, zou in beeld zijn bij PSV. De Jong was ook één van de kandidaten om Ron Jans op te volgen bij PEC Zwolle, maar daar is de keus uiteindelijk niet om hem gevallen.