'KNVB en Van Gaal al in gesprek over bestuurlijke functie'

Michael van Praag, de voorzitter van de KNVB, wil Louis van Gaal overhalen om een rol binnen de Nederlandse voetbalbond te gaan vervullen. De eerste gesprekken zouden al hebben plaatsgevonden, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. Van Gaal zou niet openstaan voor de positie van bondscoach, maar hij zou een functie als bestuursvoorzitter wel zien zitten.



Van Praag zal in ieder geval aanwezig zijn bij de gesprekken tussen de toptrainer en de bond. "We hebben twee weken geleden nog samen gegeten. Uiteraard heb ik geregeld contact met Louis, dat lijkt me logisch", vertelt de voorzitter, die een helder plan wil voorleggen aan Van Gaal.



"De nieuwe structuur, met één raad van commissarissen en een directievoorzitter, ofwel CEO, is juist heel helder. Met korte lijnen. Een transparante organisatie, precies wat we willen. Dat is ook zoals ik het altijd voor ogen heb gehad", aldus Van Praag.