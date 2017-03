PSV laat vaste waarde binnen beloftenelftal deze zomer vertrekken

PSV neemt na dit seizoen afscheid van Sven Blummel en Bram van Vlerken. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Beide spelers maken dit seizoen deel uit van het beloftenelftal dat uitkomt in de Jupiler League.



Van Vlerken kwam dit seizoen al 26 keer in actie voor het tweede elftal, maar blijkt dus niet goed genoeg om de overstap naar de eerste selectie te maken. De 21-jarige voetballer speelde sinds 2011 in de jeugdopleiding van PSV. Eerder speelde hij bij Helmond Sport en Stiphout Vooruit.



Sven Blummel maakte deze jaargang slechts vier keer zijn opwachting bij Jong PSV. Afgelopen week was de 20-jarige middenvelder nog op proef bij competitiegenoot RKC Waalwijk.