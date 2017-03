Brands realistisch: "We moeten ons niet groter voordoen dan we zijn"

PSV overleefde afgelopen seizoen nog de groepsfase van de UEFA Champions League, maar dit seizoen wist de regerend landskampioen zich niet eens te plaatsen voor de knock-outfase van de UEFA Europa League. Technisch directeur Marcel Brands spreekt met Voetbal International over de toekomst van Nederlandse clubs in Europa.



"We moeten ons niet groter voordoen dan we zijn", vertelt de bestuurder. "Ajax, PSV en Feyenoord kunnen in een gunstig jaar nog dichtbij komen in de Europa League, maar de verschillen zijn immens geworden. Ik ben daar heel nuchter en realistisch in en koester vooral het feit dát we Europees spelen. De aanwas van talent is er nog altijd. Ajax en PSV tonen dat aan in de UEFA Youth League."



"Er zijn nog wel succesjes te boeken om dichter naar topniveau-Europa League te groeien. In de data die wij meten van spelers, zien we een immens verschil tussen Feyenoord-PSV en PSV-Roda JC. Aantal kilometers, aantal high intensity runs, aantal voetbalacties, enzovoorts. Feyenoord-PSV kon je vergelijken met een internationale wedstrijd. Aan de Belgen zie je dat ze met een andere competitie succesvoller zijn geworden. Zij spelen met de play-offs nu 25 échte wedstrijden per jaar. Tel daar de Europese duels bij en de weerbaarheid gaat serieus omhoog", aldus Brands