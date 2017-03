VERSLAG: De tuchtzaak van Tonny Vilhena tot dusver!

Op 2 april is dan eindelijk de belangrijke Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. De vraag die iedereen vanavond, in de aanloop naar dat duel toe, bezighoudt, is: Speelt Tonny Vilhena mee?



Vanavond was in Zeist de tuchtzaak tegen de linkspoot, naar aanleiding van zijn vermeende elleboogstoot jegens Spartaan Pogba. En dus werd huisjurist Joris van Benthem van stal gehaald. Hij claimde in de zaak onder meer dat er 'niet voldoende bewijs is' voor het bewust geven van een elleboogje, en dat 'als er een straf wordt gegeven, de besproken 3 duels schorsing buitenproportioneel is'.



Vilhena zelf vulde aan door te zeggen dat hij in de lucht uit balans raakte, en daardoor een tikje uitdeelde. Niet expres dus. Feyenoord en Van Benthem gingen derhalve voor uitspraak, waarmee hij inzetbaar zou zijn in Amsterdam op 2 april.



Arbiter Makkelie was ook bij de zaak. Hij bekeek de beelden uit het duel op Het Kasteel dat onder zijn leiding floot, en zei: 'Ik heb het incident helemaal niet gezien. Anders had ik wel gefloten. Ik had geel gegeven, want het was niet buitensporig.' Deze verklaring van Makkelie spreekt ENORM in het voordeel van Vilhena.





Beroepscommissie: 'Heeft u hem geraakt?' Vilhena: 'Ja, maar ik heb dat niet gevoeld. Dat er wordt gesproken van slaan/elleboog: niet waar.' — Martijn Krabbendam (@Mkrabby) 29 maart 2017