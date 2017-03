Voormalig Eredivisie-speler verdringt mogelijk wereldster bij Rode Duivels

De Rode Duivels hebben een relatief matig tweeluik achter de rug, waarin ze twee keer gelijkspeelden tegen respectievelijk Griekenland en Rusland. Geen al te grote tegenstanders en dus is er voldoende stof tot nadenken. Enkele Duivels bleven immers ver onder de verwachtingen.



Commentator/analist Peter Vandenbempt was specifiek in één speler teleurgesteld. "Yannick Ferreira-Carrasco heeft, denk ik, een slechte beurt gemaakt. Zijn prestaties tegen Griekenland en Rusland opgeteld, zullen de bondscoach tot nadenken stemmen. Tegen Griekenland was hij nog van goede wil, maar deed hij veel verkeerd en haalde hij zijn niveau niet. Maar zijn invalbeurt tegen Rusland was die van iemand die niet geïnteresseerd was", klonk het bij Sporza.



Zijn vaste basisplaats kan dus wel eens in gevaar komen, aan Carrasco om te blijven bewijzen dat hij zijn plek waard is. "Daar komt bovenop dat de man die zijn concurrent kan zijn, Nacer Chadli (oud-FC Twente, red.), het uitstekend gedaan heeft op vlak van mentaliteit en bijdrage aan het spel. Nu je weet niet hoe Carrasco zich de volgende weken zal profileren bij Atletico Madrid in de Champions League. Maar Carrasco heeft iets goed te maken de volgende keer", aldus Vandenbempt tot slot.