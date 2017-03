Chelsea weigert mee te werken aan transfer: 'Gaan we spijt van krijgen..'

Chelsea is ondertussen al jaar en dag de thuisbasis van Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois. Ook Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne passeerden al eens de revue, maar konden niet doorbreken. Net als Batshuayi, momenteel. Ook een andere Belg dreigt bij Chelsea te zullen falen, al denken ze daar in Londen anders over.



Zo zei Antonio Conté in januari nog over Charly Musonda dat het een speler is waarvan hij houdt: “Deze speler is de toekomst van de club” liet hij noteren. Ze stomen hem volgens HLN klaar op volgend seizoen. Want nadat hij afgelopen winter werd teruggeroepen want zijn tweede, mislukte, periode bij Betis kreeg hij bij Chelsea nog geen speelkansen.



Ze zeggen bij Chelsea dan ook een plan te hebben met Musonda. Een verkoop is niet aan de orde omdat ze daar naar eigen zeggen spijt van zullen krijgen. Maar volgens de krant heeft Musonda nood aan stabiliteit, niet aan een nieuwe uitleenbeurt. Zo zou hij opnieuw kostbare tijd verspelen, iets wat hem al velen hebben voorgedaan bij de ‘talentenfabriek’ Chelsea.