'In gesprekken met Van Gaal moet je érg sterk in je schoenen staan...'

KRC Genk treedt vanaf komend weekend aan in Play-Off I en dat is op zich toch een spijtige zaak. De selectie van de Limburgers bulkt namelijk van het talent, bovendien was het geleverde spel vaak om duimen en vingers vanaf te likken. Een pluim dus voor coach Albert Stuivenberg.



Zeker omdat hij daarvoor nog nooit een noemenswaardige club coachte als T1. Maar de Nederlander deed wel een pak ervaring op als assistent van Louis van Gaal bij Manchester United. "Op dat vlak kon ik zeker een volgende stap zetten. Wie héél goed kijkt naar hoe KRC Genk speelt, kan dingen ontdekken die Van Gaal en ik met Manchester United ook deden. Maar daar ga ik niet al te veel over verklappen", getuigt Stuivenberg in Sport/Voetbalmagazine.



Al gaf hij ook toe dat samenwerken met Van Gaal niet altijd evident was. "Ik kan je zeggen dat Louis intern erg de discussie opzoekt, in tegenstelling tot wat mensen van buitenaf denken. In die gesprekken moet je sterk in je schoenen staan. Louis kan je op zo'n manier beïnvloeden dat je op den duur denkt: misschien moet ik hem nu gelijk geven."