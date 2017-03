Voormalig toptalent: "Liefst terug naar België of Nederland"

Hij speelde in Nederland in de jeugd van Fortunna Sittard en NEC, later nog bij het Belgische RC Genk. Toch wist hij niet door te breken en hij speelt nu voor Vikingur Reykjavik in Ijsland.



Muhammed Mert geeft er meer uitleg over. "Ik kon ook naar Turkije, Roemenië en Slovenië, maar Vikingur Reykjavik was concreet en gaf me een goed gevoel. Ik kwam terecht bij een leuke club met een familiale sfeer. In het verleden heeft Vikingur prijzen gepakt en met die successen wil het opnieuw aanpikken. We mikken op Europees voetbal en, wie weet, het kampioenschap. Al is het te vroeg om daar over te praten", zegt hij aan Het Belang van Limburg.



"De trainer verwacht dat ik het spel maak en de spitsen bedien. Ik wil een goed seizoen draaien en beter worden. Als ik goeie statistieken kan voorleggen, kan ik misschien weer naar een betere club in een betere competitie. Het liefst keer ik terug naar de hoogste divisie in België of Nederland. Ik denk dat ik daar nog iets recht te zetten heb."



In februari 2015 trok Mert nog transfervrij van NEC naar Fortuna, maar de Limburgers lieten hem binnen een jaar al weer gaan.