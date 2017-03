Nieuwe klap voor KNVB: Bond dreigt miljoenen mis te lopen

De KNVB ligt al een tijdje zwaar onder vuur vanwege de malaise in Bulgarije, en rond oud-bondscoach Danny Blind. Nu dreigt er nóg een domper aan te komen.



Het is namelijk bekend geworden dat deelnemers aan het WK in Rusland van 2018 gigantisch binnenlopen op financieel gebied. En alles wijst er momenteel op dat Oranje daar niét bij zal gaan horen.



De FIFA wil het prijzengeld voor het eindtoernooi met 20% gaan verhogen. Volgens bronnen zou het budget zo'n 700 miljoen dollar zijn, zo schrijft Voetbal International.



'Mocht Oranje zich niet plaatsen voor het eindtoernooi, dan komt de voetbalbond niet direct in de financiële problemen. Toernooiwinsten worden niet begroot en de contracten met ING (2022) en Nike (2026) lopen nog lang door. Wel zal er minder geld voorhanden zijn om in de bedrijfstak te investeren', aldus het medium tot slot.