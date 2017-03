'Het is mooi dat ze me niet laten zitten..'

Hij ligt er nog wel enkele maanden uit door wederom een zware kruisbandblessure, maar toch deed ADO Den Haag aan Kevin Jansen een aanbod voor het verlengen van zijn aflopende contract.



"Mooi dat ze me niet laten zitten", reageert de 24-jarige middenvelder in het Algemeen Dagblad. "Daar ben ik heel blij mee." ADO wilde de optie tot verlenging van de huidige verbintenis niét lichten, maar dus wel een compleet niet contract aanbieden voor een ietwat later salaris.



"Maar dat is logisch als je twee keer je kruisband scheurt. Een club is geen bank die gratis geld weggeeft. Ik ga elke dag een stapje vooruit en verwacht begin volgend seizoen weer trainingsfit te zijn. Ik denk dat ik volgend seizoen weer van waarde kan zijn", aldus Jansen tot slot.