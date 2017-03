OFFICIEEL: AZ shopt bij Cambuur: "Al een tijdje in het vizier.."

AZ maakte vanmiddag melding van het aanstellen van Arne Slot, als assistent-trainer bij de hoofdmacht. Hij komt over van degradant SC Cambuur.



Zijn transfer vindt komende zomer plaats. Slot tekende voor drie jaar in Alkmaar. "We hadden Arne al een tijdje in het vizier", reageert Directeur Voetbalzaken Max Huiberts op de website van AZ. "Met meer dan 450 wedstrijden in het betaalde voetbal op zijn naam heeft hij een goed gevulde rugzak met voetbalervaring."



"Vanaf het moment dat hij het samen met Hulshoff heeft overgenomen bij Cambuur, is de club bezig aan een goeie reeks. Arne is leergierig, innovatief en erg ambitieus. We zien in hem een prima aanvulling voor de technische staf", aldus Huiberts.



In 2013 ging Slot zijn eerste job als trainer aan; in de jeugd van PEC Zwolle. Een jaar later werd de oud-middenvelder assistent van Henk de Jong bij Cambuur, waar hij dus tot komende zomer nog zal blijven als rechterhand van Sipke Hulshoff.