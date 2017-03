Karsdorp geschrokken: "Ik hoop niet dat mijn lies een probleem is"

Haha wat een reactie weer, typisch dat die weer van jou komt. Als Ajax Klaassen, Dolberg en Sanches zouden missen zou jij dezelfde reactie geven... Die en die zijn er niet bij! Jorgensen, Elia en ik verwacht ook gewoon Karsdorp zullen erbij zijn! Vilhena is denk ik uitgesloten

Typisch mij ? Verwar je me nu niet met iemand anders ?Maar ik meen het serieus, ik hoop echt dat Feyenoord in z'n sterkste opstelling komt..Wij hebben ook geen personele problemen, dus maar even kijken wie de sterkste is zondag.. Zelf schat ik het 60-40% in, aangezien we thuis spelen..Wint Feyenoord wel, of spelen we gelijk, dan zal ik de eerste zijn die jullie feliciteert met de landstitel..