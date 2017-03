Mbappé reageert op geruchten over transfer naar Real Madrid

Kylian Mbappé gooit dit seizoen hoge ogen bij AS Monaco. De geruchten over een aanstaande transfer doen dan ook al de ronde en daarbij wordt vooral Real Madrid vaak genoemd. De hoofdpersoon heeft nu tegenover verschillende media gereageerd op deze geruchten.



"Real Madrid? Op dit moment ben ik in Monaco. We zien wel wat er gebeurt", vertelt de 18-jarige voetballer. "Real Madrid is een erg grote club, ja. Maar ik denk dat ik nog steeds een hoop te leren heb."



"Real Madrid is waar je naartoe gaat als je volwassen bent en op de top van je kunnen zit. Ik denk echter niet dat ik nu al op de top van mijn kunnen zit", aldus Mbappé.