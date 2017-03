"Het Nederlands elftal vergeet je snel als je weer bij Ajax bent"

Oranje-international Davy Klaassen heeft met het Nederlands elftal een roerige interlandperiode achter de rug. De middenvelder kijkt er dan ook naar uit om terug te keren bij Ajax.



"Ik moet zeggen dat ik hartstikke veel zin heb in de wedstrijd tegen Feyenoord. Het is een manier om de nare smaak van de afgelopen dagen weg te spoelen", vertelt de Ajacied aan Metro.



"Maar ik moet eerlijk zeggen dat je het Nederlands elftal überhaupt snel vergeet als je bij Ajax bent. Je richt je dan toch op de club en de beslommeringen die daarbij horen. Dat lijkt me ook logisch. Je moet als topsporter nooit ergens te lang in blijven hangen, dat geldt in goede en in slechte tijden. Daarbij heb ik altijd zin in De Klassieker, het is de mooiste wedstrijd in Nederland", aldus Klaassen.