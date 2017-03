Spelersgroep Oranje wil naar Rusland: "Het geloof is aanwezig"

Door de 2-0 nederlaag in Bulgarije lijkt het WK 2018 in Rusland heel ver weg voor het Nederlands elftal. AS Roma-middenvelder Kevin Strootman houdt desondanks vertrouwen.



"Het geloof is aanwezig, maar we moeten wel resultaten gaan halen en niet te veel praten over wat wel of niet haalbaar is", zegt Strootman voor de camera van NUsport en SBS6. De middenvelder was redelijk tevreden over de wedstrijd tegen Italië, die met 1-2 verloren ging.



"Het is jammer dat we onszelf niet belonen. Het was in ieder geval een stuk beter en dat kunnen we meenemen naar de volgende wedstrijd. Wraak konden we niet nemen, maar in deze wedstrijd moest het gewoon uit onszelf komen", besluit de middenvelder zijn verhaal.