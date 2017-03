Barça neemt het op voor Messi: "Oneerlijk en buiten alle proporties"

FC Barcelona neemt het op voor sterspeler Lionel Messi. De Argentijn moet bij de Argentijnse nationale ploeg vier duels toekijken, omdat hij vrijdag in het kwalificatieduel met Chili (1-0) een assistent-scheidsrechter beledigde. Zijn club komt nu met een statement naar buiten.



"Barcelona is verrast en verontwaardigd door deze handeling van de disciplinaire commissie van de FIFA. De club vindt de schorsing van vier duels oneerlijk en buiten alle proporties. Tenslotte wil Barcelona ook zijn steun uitspreken aan Messi: een voorbeeldige speler binnen én buiten het veld", zo luidt een verklaring vanuit Catalonië.



Ook bondscoach Edgardo Bauza, die Messi tegen Bolivia (2-0 nederlaag) moest missen vanwege de schorsing, begrijpt niets van het optreden van de FIFA. "We hadden niet eens de kans om in beroep te gaan."