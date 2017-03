Afscheid nemende Seedorf heeft boodschap voor nieuwe Oranje-generatie

Clarence Seedorf kreeg dinsdagavond voorafgaand aan de oefeninterland tussen Oranje en Italië (1-2) dan eindelijk zijn officiële afscheid van het Nederlands elftal. Hij gaf meteen een boodschap mee aan de nieuwe generatie voetballers.



"Er is twee jaar geleden een congres geweest waar gesproken is over het Nederlands voetbal 2.0. De wil is er dus om het voetbal hier te evalueren en te renoveren. En dat gaat ook gebeuren", vertelt Seedorf aan NUsport. "Het gaat erom dat wij als Nederlands elftal en als het Nederlands voetbal de juiste keuzes maken waardoor ons niveau weer wordt wat het was."



"Het is nu, op de korte termijn, aan deze generatie. De jongens van Oranje moeten vertrouwen houden om de komende wedstrijden de resultaten te halen die nodig zijn om het WK alsnog te halen."