Dost: "Ik ben eigenlijk heel blij dat ik nu even naar huis ga"

Bas Dost kreeg op zaterdag een basisplek in de wedstrijd tegen Bulgarije. De spits van het Nederlands elftal kon het verschil niet maken. Oranje verloor het duel met 0-2. Op dinsdag, in de oefenwedstrijd tegen Italië, werd Dost geheel voorbij gelopen door Fred Grim voor de basisopstelling tegen de Italianen.



Met een gezicht als een oorwurm verscheen Dost na afloop van de wedstrijd tegen Italië voor de camera van RTV Drenthe. "Hij koos niet voor mij vandaag, okay, het zij zo. Terug naar Portugal", vertelde de spits van FC Porto.



"Het was natuurlijk een waardeloze wedstrijd zaterdag en dan speel je vandaag de hele wedstrijd niet. Dat is moeilijk te begrijpen, maar het is niet anders", vertelde Dost, die er maar weinig van begreep. "Maar dat is nu niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat ik nu weer terug kan naar mijn club en daar ga ik van genieten. Ik ben eigenlijk heel blij dat ik nu even naar huis ga en dan zien we het allemaal wel weer."