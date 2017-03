Klaassen: "Wie moet je dan opstellen?"

Davy Klaassen heeft het in gesprek met ELF Voetbal opgenomen voor Matthijs de Ligt. De middenvelder van Ajax zag zijn teamgenoot meedoen in de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Bulgarije. In die interland ging de zeventienjarige verdediger flink in de fout.



"Natuurlijk praten we daarover. Ik vind het vooral klote voor die jongen. Kijk, het maakt mij niet uit dat de media kritiek geven. Wij kijken er op onze eigen manier naar. Als hij een paar ongelukkige momenten heeft, dan vind ik dat klote. Hij was ongelukkig. Dat gun je zo'n jongen niet", vertelde de aanvoerder van Ajax.



"En achteraf is het makkelijk praten. Wie moet je dan opstellen? Tegen Kopenhagen was Matthijs heel sterk. Dan moet je dat ook op het niveau van Oranje kunnen", vervolgde Klaassen zijn verhaal. Toch ziet de middenvelder een sterke De Ligt. "Je merkt aan hem dat hij zich er mentaal overheen kan zetten. Hij is mentaal ijzersterk. Zeker voor zo'n jonge jongen is dat heel knap."