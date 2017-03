Kenny Tete liet zich na afloop van de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Italië uit over de wedstrijd. De rechtsback van Ajax vond Oranje beduidend beter spelen, maar het leverde in de oefenwedstrijd geen zege op.



"Ik denk dat we ons ding gedaan hebben. Het was in ieder geval beter dan afgelopen week. Bij vlagen zag het er wel goed uit, vooral toen we er de druk op hadden. Jammer dat de kansen zo snel worden afgestraft", vertelde Tete aan Voetbal International.



Volgens de rechtsback dreunde het ontslag van bondscoach Danny Blind ook door. "Dan is het best wel een lastige wedstrijd, vooral in de aanloop naar de wedstrijd toe. We hebben een signaal afgegeven dat we nog een doel hebben. Natuurlijk zijn er veel dingen besproken, maar dat houd ik liever binnenskamers", aldus Tete.