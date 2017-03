Transfer van Hazard komt dichterbij: "Real Madrid kan 115 miljoen euro betalen"

Real Madrid wordt zeer nadrukkelijk gelinkt aan Eden Hazard en een ex-voorzitter van de Spaanse topclub heeft die interesse nog wat aangewakkerd met enkele pikante uitspraken.



"Alles hangt van de speler af. Als hij zegt dat hij wil vertrekken, dan kunnen de gesprekken beginnen. Chelsea gaat uiteraard zeer veel geld vragen, zij kennen de markt maar al te goed", aldus ex-voorzitter Ramon Calderon (2006-2009) aan Talksport.



"Een transfer van 115 miljoen euro is nu de norm voor een topspeler en ik denk dat Chelsea dat ook in gedachten heeft voor Hazard. De financiën van Real Madrid zijn zeer goed, dus dat is geen probleem voor de club. Of Hazard zich zou moeten aanpassen? Goede spelers passen zich snel aan, daar zie ik geen enkel probleem."