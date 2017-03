Robben: "Wij willen graag betrokken worden bij dat proces"

Arjen Robben beseft maar al te goed dat er binnenkort een nieuwe bondscoach aangesteld gaat worden voor het Nederlands elftal. De routinier hoopt echter dat hij zelf ook betrokken zal zijn bij de keuze voor een opvolger van Danny Blind. Dat vertelde hij aan De Telegraaf.



"Wij willen graag betrokken worden bij dat proces. Wesley Sneijder en ik zitten 14 jaar bij het Nederlands elftal. We hebben veel trainers en spelersgroepen meegemaakt. Wij hebben, denk ik, een goed idee van wie bij deze groep zal passen. Ik ben aanvoerder en het eerste aanspreekpunt", vertelde Robben.



Op specifieke namen, zoals die van de veelal genoemde Louis van Gaal, wil Robben nog niet ingaan. "Dat is te vroeg. We zijn bezig met het afronden. Ik ben blij als ik straks weer in München zit. Niet om weg te lopen, maar dit was ongelooflijk waardeloos. Dit moeten we eerst verwerken, voordat we weer naar de toekomst kunnen kijken."