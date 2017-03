"Complimenten als je ziet wat we de afgelopen dagen hebben meegemaakt"

Interim-bondscoach Fred Grim kijkt met gematigde tevredenheid terug op het oefenduel tegen Italië. Het Nederlands elftal verloor weliswaar met 1-2 van de Italianen, maar de ploeg toonde meer strijd dan tegen Bulgarije.



"Ik ben tevreden. Niet over het resultaat, maar het team verdient complimenten als je ziet wat we de afgelopen dagen allemaal hebben meegemaakt", vertelt Grim voor de camera's van SBS6. "We speelden met veel flair en energie, maar we geven de goals te makkelijk weg."



Grim, die de werkzaamheden de afgelopen dagen overnam van de ontslagen Danny Blind, zegt nog veel contact te hebben gehad met de oud-bondscoach. "Hij gunt ons het allerbeste", vertelt hij. "We waren net op de goede weg en ook een paar mindere wedstrijden, zoals tegen Luxemburg, wonnen we wel. Zaterdag was het echter niet goed, daar baalden we ook van."