FC Twente-middenvelder direct belangrijk met doelpunt voor Finland

Eerder liet FC Twente-middenvelder Fredrik Jensen al zien te kunnen scoren met twee doelpunten tegen Roda JC en ook op internationaal niveau wist hij zich te onderscheiden. De jongeling debuteerde voor het nationale elftal van Finland en scoorde ook nog de gelijkmaker tegen Oostenrijk (1-1).



De eerste helft leverde geen doelpunten op aan beide kanten. Na de invalbeurt van Jensen was het uiteindelijk oud FC Twente-speler Marko Arnautovic die de ban brak. Een kwartier later was het aan de Finse middenvelder in Enschedese dienst om de eindstand te bepalen op 1-1.





Fredrik Jensen's first international goal for Finland pic.twitter.com/0M17CRlRO9 #huuhkajat — Escape To Suomi (@EscapeToSuomi) 28 maart 2017