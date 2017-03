Nederland komt net tekort tegen Italië na open duel

Pluspunten: ZOET (man of the match), Sneijder en Depay



Minpunten: Hoedt en Strootman

Haha, Zoet man of the match..2e helft speelde hij wel goed idd..Hoedt en Strootman waren niet best idd, de rest wel redelijk tot goed..Sneijder moet ook gewoon basis staan, die was in 10 minuten de gevaarlijkste Oranje-speler, Depay was ook goed idd..