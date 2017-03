WK een stap dichterbij voor Van Marwijk na kleine overwinning

De kans wordt steeds groter dat er op zijn minst één Nederlander actief zal zijn op het komende WK in Rusland van 2018. Oud-bondscoach Bert van Marwijk doet namelijk goede zaken met het nationale elftal van Saudi-Arabië. De ploeg was met 1-0 te sterk voor Irak, waardoor het gat met concurrent Australië in de laatste kwalificatiepoule behouden blijft.



Van Marwijk, die Oranje coachte tussen 2008 en 2012, mocht daarbij aanvaller Yehya Al Shehri daarbij zeer dankbaar zijn. Hij slalomde in de tweede helft fraai langs zijn tegenstander en tekende voor de enige treffer van de wedstrijd.



Door de overwinning blijft Saudi-Arabië aan kop in groep B van de Aziatische kwalificatiepoule, samen met Japan. De eerste twee ploegen plaatsen zich direct voor het WK. Eerder won Australië, die drie punten achterstand heeft op de twee ploegen, van de Verenigde Arabische Emiraten met 2-0.