Hoop voor Oranje? 'Van Gaal zet alsnog deur open naar KNVB'

In eerste instantie leek het onwaarschijnlijk, maar na het ontslag van Danny Blind als bondscoach lijkt het onmogelijke alsnog te gebeuren: Louis van Gaal die terugkeert bij de KNVB. De oud-bondscoach zegt bereid te zijn om na te denken over een belangrijke bestuurlijke rol bij de Nederlandse voetbalbond.



De oud-trainer van Ajax, Manchester United en FC Barcelona zat op de tribune voor het duel tussen Nederland en Italië en kon daardoor even in gesprek met KNVB-directeur Jean Paul Decossaux. In het gesprek zijn er toch wat interessante ontwikkelingen te melden.



Volgens diverse media zou hij namelijk open staan voor een rol op het bestuurlijke vlak. Het zou dan gaan om de functie van bestuursvoorzitter, die in het nieuwe organisatiemodel van de KNVB alle touwtjes in handen krijgt. Het is nog niet duidelijk wanneer hij de knoop door gaat hakken.