Oud-ploeggenoot van Cristiano Ronaldo onthult zijn hilarische bijnaam

Tegenwoordig behoort Cristiano Ronaldo tot één van de grootste spelers te wereld, maar in zijn jeugd ging het niet altijd vanzelf bij de Portugees. De speler van Real Madrid had bij zijn oude ploeg CF Andorinha op het eiland Madeira namelijk een zowel hilarische als niet geheel verrassende bijnaam: 'huilbaby'.



"Die bijnaam is ontstaan omdat hij altijd wilde winnen, net zoals nu eigenlijk", vertelt oud-ploeggenoot Ricardo Santos. "Hij moest wel altijd huilen als hij verloor of als niemand de bal naar hem speelde."



Voor de sterspeler is het toch leuk om terug te keren op het eiland waar hij geboren is. Het is voor Ronaldo de eerste keer dat hij een interland speelt in de regio waar hij opgegroeid is. Als dank voor het winnen van het EK afgelopen zomer wordt ook nog het lokale vliegveld vernoemd naar de voetballer.