VIDEO: Monsterscore op komt in de ArenA? Italië doet snel wat terug

Het duel tussen Nederland en Italië levert vanaf het begin al genoeg spektakel op. Na elf minuten hebben beide ploegen al gescoord, waarbij de doelpunten binnen een minuut van elkaar vielen.



De ploeg van interim-bondscoach Fred Grim begint sterk aan het duel en komt zelfs op voorsprong. Een schot van Quincy Promes wordt door twee Italianen van richting veranderd waardoor doelman Gianluigi Donnarumma verslagen is.



Nog geen minuut later is de stand alweer 1-1, nadat aanvaller Eder van afstand vrij kan inschieten en voor de gelijkmaker tekent. Is dit de opmaat naar een monsterscore? Hieronder de twee doelpunten: