Terugkeer van Assaidi bij FC Twente een stap dichterbij ondanks vroege wissel

Het was even schrikken voor de aanwezigen bij het oefenduel tussen de beloften van FC Twente en Sparta Rotterdam. Oussama Assaidi, die de afgelopen weken geblesseerd langs de kant stond, mocht eindelijk weer speelminuten maken. Het bleef echter bij een half uur.



In eerste instantie vreesde men voor een terugslag bij de Marokkaan, maar volgens Tubantia was de vroege wissel gepland. Het zou vooraf al afgesproken zijn, omdat hij de laatste weken revalideerde van een bovenbeenblessure als gevolg van een gesprek aan speelritme.



Door de blessure miste de oud-speler van Liverpool, Stoke City en sc Heerenveen de afgelopen vijf competitieduels van de Tukkers. Afgelopen januari lijfde de huidige nummer zes van de Eredivisie hem in, terwijl hij al een jaar geen officiële wedstrijd had gespeeld.