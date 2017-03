FC Twente nog jaren door met eigen jeugdproduct

Goed nieuws voor FC Twente. Jelle van der Heyden zet deze week namelijk zijn handtekening onder een nieuw 3-jarig contract bij de Tukkers. Dat meldt De Gelderlander dinsdagmiddag.



De 21-jarige middenvelder uit Deventer meldde op het trainingskamp in de winterstop al dat hij nagenoeg rond was met de club, maar de definitieve bekrachtiging bleef uit. Inmiddels zijn alle laatste plooien gladgestreken en is de contractverlening een feit.



Van der Heyden speelt al bijna tien jaar voor de Enschedese club. Hij doorliep de gehele jeugdopleiding en maakt sinds 2014 deel uit van de eerste selectie. Dit seizoen kwam hij tot een schamele negen optredens in het eerste elftal, maar blijkbaar is er voor hem nog voldoende perspectief voor de toekomst.