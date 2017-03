'Deze spelers laten Arsenal een nieuwe fase inluiden'

Arsenal staat voor een zéér interessante zomer. Manager Arsène Wenger kondigt mogelijk zijn afscheid aan, meerdere sterspelers dreigen met een vertrek en de club zal ongetwijfeld willen investeren nu er opnieuw sprake is van een teleurstellend seizoen. SoccerNews.nl kijkt al uit naar het nieuwe seizoen.



Arsenal ontvangt de jaarlijkse Champions League-inkomsten en heeft het commercieel goed op de rails. Toch durft de clubleiding het niet aan om financieel te concurreren met vergelijkbare clubs, waardoor opnieuw één of meerdere sterspelers het hazenpad dreigen te nemen. Zo hebben Mesut Özil en Alexis Sánchez ondanks meerdere pogingen nog altijd geen 'ja' gezegd tegen contractverlenging met alle gevolgen van dien. Mathieu Debuchy, Carl Jenkinson en Lucas Pérez hebben eveneens een onzekere status achter hun naam staan voor de komende transferperiode.



Vraagtekens

De 'Gunners' zien deze zomer een aantal spelers terugkeren van een uitleenperiode. Zo bleven Calum Chambers (Middlesbrough) en Jack Wilshere (AFC Bournemouth) in de Premier League, waar Joel Campbell (Sporting Portugal) en Wojciech Szczesny (AS Roma) in het buitenland zijn ondergebracht. Arsenal moet goed nadenken over de vraag of zij nog wel in het toekomstplaatje passen. Datzelfde geldt voor Per Mertesacker en Nacho Monreal, die geen fijn seizoen doormaken.



Wil Arsenal af van het 'net niet'-imago, dan zullen de vraagtekens plaats moeten maken voor uitroeptekens. De Londenaren hebben al kandidaten op het oog en dit zijn de mogelijke kanshebbers om de nieuwe fase mee in te luiden:





Kasper Schmeichel (30)

Schmeichel maakt veel indruk onder de lat van Leicester City. De Deense sluitpost heeft zich daarmee laten betitelen tot potentiële opvolger van Petr Cech bij Arsenal.





Benjamin Mendy (22)

Arsenal zoekt een nieuwe linksback voor volgend seizoen en de naam van Mendy is een nominatie waard. De verdediger van AS Monaco zou uitstekend in het plaatje van Wenger passen, mocht hij toch aanblijven.





Fabinho (23)

AS Monaco is sowieso een club om goed naar te kijken. De Monegasken maken een fantastisch seizoen door, waarin ook Fabinho zich ontpopt tot een belangrijke pion. De Braziliaanse middenvelder kan tevens als rechtsback spelen.





Ross Barkley (23)

Barkley is alweer jarenlang een gewaardeerde kracht op het middenveld van Everton, met dit seizoen vier goals en zeven assists als aandeel in de Premier League. Arsenal zou hem hiervoor willen belonen.





Alexandre Lacazette (25)

Arsenal wil de spitspositie volgend seizoen graag anders invullen. Andrea Belotti (Torino) is een optie, maar heeft een pittig prijskaartje en dus is het misschien verstandiger om de iets goedkopere Lacazette van Olympique Lyon te polsen.