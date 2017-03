'Turkse topclub wil talentvolle middenvelder van Feyenoord'

Ozan Kökcü kan zijn voetballoopbaan komende zomer desgewenst voortzetten op de Turkse velden. Het achttienjarige talent van Feyenoord mag zich verheugen op belangstelling van topclub Fenerbahçe, de club van Robin van Persie.



Kökcü heeft een aflopend contract bij Feyenoord en heeft de mogelijkheid om een buitenlands avontuur aan te gaan. Everton en Tottenham Hotspur werden al eerder gelinkt aan de jonge middenvelder, die nu ook Fenerbahçe als optie mag aanmerken. Dat meldt het Turkse Spor Vadisi.



In het verleden kwam Kökcü al uit voor de academie van FC Groningen. In die periode werd de middenvelder al gelinkt aan andere Turkse clubs, waaronder Besiktas en Galatasaray. Het is op dit moment nog onduidelijk waar zijn eigen voorkeur naar uit zal gaan.