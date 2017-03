'PSV heeft vacature en wil FC Utrecht beroven van clubicoon'

PSV overweegt de vacature bij Jong PSV van buitenaf in te vullen. Pascal Jansen volgt Art Langeler na dit seizoen op als hoofd jeugdopleiding van de club, dat aan Jean-Paul de Jong denkt als opvolger.



De Jong stond in het verleden op eigen benen bij FC Eindhoven en ambieert dat opnieuw. Op dit moment assisteert hij Erik ten Hag bij FC Utrecht, waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2019. Volgens Voetbal International liet hij een aanbieding van NAC Breda in eerder stadium nog schieten.



De Jong speelde veertien seizoenen voor FC Utrecht en begon daarna via FC Eindhoven aan zijn trainersloopbaan. In de lichtstad maakte de oefenmeester voldoende indruk om terug te keren op het oude nest, maar nu lonkt dus een volgende uitdaging in Eindhoven. PSV zou hem als 'geschikte kandidaat' hebben betiteld.