'Napoli doet ultieme poging om Mertens uit Chinese klauwen te houden'

Dries Mertens scoort aan de lopende band in het shirt van Napoli en dat maakt logischerwijs veel aandacht los, zeker nu zijn contract volgend jaar zomer afloopt. In Napels doet men er alles aan om hem te behouden.



Napoli deed Mertens onlangs al een voorstel van tweeënhalf miljoen euro per jaar. Daar is nu een half miljoen euro bovenop gelegd, zo meldt Il Mattino. Het gaan om een aanbieding voor de periode van drie jaar met een optie voor nog een extra seizoen.



Een mooi voorstel wellicht, maar nog altijd een schijntje in verhouding met de aanbieding die hij vanuit China zou zijn toegeschoven. Tianjin Quanjian zou hem namelijk een aanbod hebben gedaan ter waarde van twintig miljoen euro per jaar. Napoli lijkt dus volstrekt kansloos indien de Belgische aanvaller zijn beslissing laat afhangen van het salarisaanbod.



Mertens speelt sinds 2012 voor Napoli, waar hij dit seizoen al goed is voor 25 goals en elf assists. Eerder kwam hij uit voor AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV.