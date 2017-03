Heerenveen-speler onthult: "Nederland, Denemarken en andere landen"

De leiding van sc Heerenveen heeft 'nee' gezegd tegen een langer verblijf van Younes Namli, maar dat is ook zijn eigen verzoek geweest. Voor de 22-jarige Deen gaat de voorkeur uit naar een nieuwe club.



"We hebben een goed gesprek gehad en samen besloten om de optie niet te gebruiken. Om die reden ben ik dus transfervrij komende zomer", legt Namli uit aan Bold.dk. Over belangstelling heeft hij niets te klagen. "Ik heb een aantal telefoontjes gekregen sinds het bericht eruit is gegaan."



Namli vervolgt: "Die telefoontjes kwamen uit Nederland, Denemarken en andere landen. Ik heb ze doorgestuurd naar mijn zaakwaarnemer, zodat ik me kan concentreren op mijn laatste maanden bij Heerenveen. Mijn zaakwaarnemer weet wat ik wil en wat het beste voor mij is."



De multifunctionele speler zegt 'overal' voor open te staan, zoals ook een terugkeer in eigen land. Er is wel een maar: "Het moet wel één van de topteams in Denemarken zijn als ik nu terugkeer. Ik zal de opties bekijken en dan besluiten wat het beste voor mij is."